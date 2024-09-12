شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجى للهيئة الهندسية والان مع تفاصيل الخبر

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى التخصصى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والذى استمر لعدة أيام، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كلمةً أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم الكامل للهيئة الهندسية للحفاظ على الإستعداد القتالى الدائم والكفاءة الفنية العالية، حيث تضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية للمشروع والخطط والدراسات التى أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالى العالى لكافة العناصر المشاركة .



فى بداية المشروع نقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الهيئة الهندسية، وناقش عدداً من القادة المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذ مهامهم ومدى إتقانهم لها، وقدرتهم على إتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة المتغيرات الطارئة أثناء تنفيذ المهام وفقاً لتخصصاتهم المختلفة، مشيداً بالآداء والتدريب المتميز للعناصر المشاركة .



كان الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التى تضمنت عرض التقارير والقرارات للعناصر المشاركة أثناء مراحل المشروع، كما ناقش عدد من القادة والضباطفى المهام المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم أثنـاء إدارة العمليات.