شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد الأورومتوسطى: تدمير قطاع التعليم وخروج 36 مستشفى فى غزة عن الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد المغبط مدير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن المأساة في غزة طالت جميع القطاعات الصحية والتعليمية، فضلا عن الغذائية"، مضيفا أن أعداد الضحايا وصلت إلى أكثر من 40 ألف شهيد جراء هذه الإبادة وما يقارب الـ 100 ألف جريح.

وقال المغبط في مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، إن المأساة في قطاع غزة بلغت مستويات غير مقبولة أو مسبوقة بسبب الإصرار الإسرائيلي على الاستمرار في الإبادة الجماعية، مشيرا إلى أنه جري تدمير القطاع التعليمي سواء مدارس أو جامعات وتم تدمير 36 مستشفى في غزة، مؤكدا أن هناك مناطق داخل القطاع تصل إلى حد المجاعة.

كانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أعلنت تلقي 530 ألف طفل لقاحات ضد شلل الأطفال في غزة، مضيفة أن الحملة مستمرة.