شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: استمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

ومتوقع اليوم فرص ضعيفة لسقوط أمطار قد تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27.