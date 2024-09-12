شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة بقيم 4 درجات من السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أنه اعتبارا من السبت يبدأ انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (4:3 ) درجة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن استمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، لافتة إلى أن الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى فى الظل 37 درجة.

ومتوقع اليوم فرص ضعيفة لسقوط أمطار قد تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.