شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 10 ساعات عن مدينة الحوامدية بالجيزة مساء غد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة، قيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بأعمال ربط خط طرد قطر 800 مم لتشغيل توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالحوامدية، مشيرة إلى أن الأمر سوف يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 10 ساعات بدءاً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 13/ 9 / 2024 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 14/ 9/ 2024 لنهو أعمال الربط.

وأوضحت محافظة الجيزة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي مدينة الحوامدية والقرى التابعة لها.

وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة عقب انتهاء الإصلاح.

ووجه المحافظ رئيس مدينة الحوامدية بالتواجد والمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة اي معوقات امام الشركة المنفذة.

لافتًا أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.