شكرا لقرائتكم خبر عن 88% من القراء يطالبون بتكثيف حملات تحصين الشباب ضد المعتقدات المتطرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات تحصين الشباب ضد المعتقدات الشاذة والمتطرفة، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات تحصين الشباب ضد المعتقدات الشاذة والمتطرفة.

وأيد 88% من القراء مطالب تكثيف حملات تحصين الشباب ضد المعتقدات الشاذة والمتطرفة، بينما عارذ 12% من القراء مطالب تكثيف حملات تحصين الشباب ضد المعتقدات الشاذة والمتطرفة.



