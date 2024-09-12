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88% من القراء يطالبون بتكثيف حملات تحصين الشباب ضد المعتقدات المتطرفة

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات تحصين الشباب ضد المعتقدات الشاذة والمتطرفة، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات تحصين الشباب ضد المعتقدات الشاذة والمتطرفة.

وأيد 88% من القراء مطالب تكثيف حملات تحصين الشباب ضد المعتقدات الشاذة والمتطرفة، بينما عارذ 12% من القراء مطالب تكثيف حملات تحصين الشباب ضد المعتقدات الشاذة والمتطرفة.

 


 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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