شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى: توطين تكنولوجيات التصنيع العسكرى والمدنى هدف حيوى والان مع تفاصيل الخبر

استمراراً لسلسلة الجولات التفقدية المفاجئة التي يحرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي على القيام بها للشركات والوحدات التابعة؛ أجرى الوزير مروراً مفاجئاً على شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) التابعة للوزارة.

وقام وزير الدولة للإنتاج الحربي فور وصوله إلى مقر الشركة (مصنع 81 الحربي) بالتوجّه مباشرةً إلى خطوط الإنتاج، حيث استمع إلى ما استعرضه المهندس محمد عبد المنعم البسيوني رئيس مجلس إدارة "هليوبوليس للصناعات الكيماوية" من بيانات ومعلومات حول المؤشرات الخاصة بالأداء وحجم المبيعات وخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي وكذا المستجدات المتعلقة بالمشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها فى الوقت الحالي حيث شدد السيد الوزير على ضرورة الإلتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذ مختلف المشروعات والحرص على تسليمها بالمستوى الذي يليق بمكانة الإنتاج الحربي.

وشدد الوزير "محمد صلاح" على أن توطين تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني الحديثة هدف حيوي لا يمكن الحياد عنه نظراً لتأثيراته الإيجابية على الاقتصاد القومي وتوفير العملة الحرة، مؤكداً على أن "هليوبوليس للصناعات الكيماوية" يتوفر بها خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى ويتوفر بها العديد من الإمكانيات التكنولوجية حيث تلبي احتياجات القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية وتقوم بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع عدد من المنتجات المدنية مثل (الصناعات المطاطية بأنواعها، البويات، اللاكيهات والورنيشات، البرايمرات، الفورمالدهايد، اليوريافورمالدهيد، الهكسامين، أقراص الوقود الجاف، كراسي الاستادات الرياضية، بودرة وعجائن الألومنيوم، نترات الصوديوم ونترات البوتاسيوم).

وخلال تفقده للشركة (مصنع 81 الحربي) حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على الاطمئنان على أحوال العاملين المعيشية، وقام بتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء مؤكداً على دورهم الحيوي في العملية الإنتاجية واستمع عن قُرب إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن عمليات التصنيع وكيفية زيادة الإنتاج وتحسين الأداء، مؤكداً على ترحيبه بالإطلاع على أفكارهم وآرائهم وترجمتها إلى قرارات تساهم في التطوير.

وأصدر الوزير عددا من التوجيهات خلال الجولة منها ضرورة المداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج وتوفير مدخلات الصناعة اللازمة لعمل الشركة خلال الفترة المقبلة لتأمين استمرار الإنتاج، وكذا الحفاظ على الأصول والموارد المتاحة بالشركة وتطبيق المعايير والأكواد الخاصة بالتخزين وإتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.

بدوره، أوضح / محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير "محمد صلاح" حرص خلال جولته الميدانية بالشركة (مصنع 81 الحربي) على متابعة مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية التي أصدرها خلال زيارته الأخيرة للشركة بشهر يوليو الماضي.

وأكد "بكر" على أن الشركات والوحدات التابعة تشهد تغييراً إيجابياً في ظل الجولات الميدانية المفاجئة التي يحرص المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي على القيام بها للجهات التابعة والتي يستهدف من خلالها متابعة انتظام سير العمل بها على أرض الواقع والاطمئنان بنفسه على جودة العملية الإنتاجية بها والوقوف على مدى تنفيذ توجيهات سيادته التي سبق إصدارها بخصوص موضوع أو مشروع معين منوطة الشركة بتنفيذه، وكذا الوقوف على التحديات التى قد تطرأ على العملية الإنتاجية في الشركات والوحدات التابعة وبحث آليات التعامل معها.