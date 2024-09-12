طقس الـ6 أيام القادمة.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت هيئة الأرصاد، بحسب بيانها، أن طقس الـ6 أيام القادمة يشهد استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إن موعد انخفاض درجات الحرارة سيكون بدءًا من السبت القادم الموافق 14 سبتمبر 2024، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وأضافت "الهيئة"، أنه يسود خلال الـ6 أيام القادمة، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأشارت إلى أن طقس الـ6 أيام القادمة يشهد رياح معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، على حالة الطقس غدا.