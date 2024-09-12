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اختل توازنه.. مصرع عامل سقط من عقار في الوراق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

لقي عامل مصرعه، نتيجة سقوطه من عقار في الوراق، مما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

البداية، كانت بورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، يفيد بسقوط أحد الأشخاص من عقار في الوراق.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية لرجال البحث الجنائي، أن العامل اختل توازنه، وسقط من عقار ليصاب بكسور ونزيف، ويفارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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