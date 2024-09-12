أخبار سارة قريبًا.. أحمد موسى: توجيهات رئاسية بالتخفيف عن المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم التعاقد على 32 شحنة غاز طبيعي، لتلبية احتياجات وزارة الكهرباء في مصر، وتدبير احتياجات الدولة لمحطات الطاقة.

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك توجيه رئاسي للتخفيف عن المواطنين، من خلال توفير الموارد المالية، وتدبير الغاز والمازوت والسلع الاستراتيجية، معلقا: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، سيعلن عن أخبار سارة بشأن الطاقة في مصر خلال المؤتمر المقبل.

وأوضح أن الدولة تعمل على تدبير كافة السلع الغذائية والاستراتيجية، وذلك لتلبية جميع الحاجات التي تهم المواطن.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي والرئيس الألماني، تحدثا خلال مؤتمر اليوم في قصر الاتحادية، عن الأوضاع في الشرق الأوسط، وضرورة إيجاد حلول لوقف إطلاق النار.