انتهاء الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انخفاض درجات الحرارة وانكسار الموجة الحارة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إن موعد انكسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة سيكون بدءًا من السبت القادم الموافق 14 سبتمبر 2024، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدا الخميس تشهد استمرار الموجة الحارة على كافة الأنحاء، حيث يستمر الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

ويسود غدا الخميس، طقس طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا.

كما تشهد حالة الطقس غدا، رياح معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، على حالة الطقس غدا.