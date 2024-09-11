شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: إطلاق 60 صاروخا استهدفت بلدات إسرائيلية بالحدود مع لبنان والان مع تفاصيل الخبر

اعلن جيش الاحتلال إطلاق 60 صاروخا باتجاه بلدات إسرائيلية في القطاعين الشرقي والغربي للحدود مع لبنان، حسبما ذكرت قناة القاهرة الاخبارية فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، أن حزب الله أعلن - في بيان اليوم - استهدافه أيضا تجمعًا لجنود الاحتلال في محيط موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة"، كما استهدف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة".‏

كما أعلن في بيان ثالث استهدافه ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة".‏