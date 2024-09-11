شكرا لقرائتكم خبر عن سحر السنباطى تكرم مجموعة أطفال موهوبين وتنصبهم سفراء "الطفولة والأمومة" والان مع تفاصيل الخبر

كرمت الدكتورة سحر السنباطى رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة مجموعة من الأطفال المبدعين والمتميزين فى مجالات متعددة، وذلك فى إطار فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وهم لاعبة الشطرنج الطفلة نورسين عمرو عادل 9 سنوات، والطفلة فريدة سمير محمد والبالغة من العمر 14 عاما المتميزة فى مجال الكتابة والإذاعة، والطفل إياد محمود عياد أصغر عبقرى فى مصر والبالغ من العمر 6 سنوات، وذلك فى إطار حرص المجلس على رعاية الأطفال الموهوبين والمبدعين وتنمية مهاراتهم لمواكبة مسارات التنمية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة، والدكتور نور أسامة عضو مجلس إدارة المجلس القومى للطفولة والأمومة، وأسر الأطفال الموهوبين.

رحبت "السنباطي" بالمجموعة المتميزة من الأطفال وأسرهم معربة عن سعادتها بمواهبهم المتميزة والمتنوعة موجهة الشكر والتقدير إلى أسرهم والتى عملت على تنمية مواهبهم ودعمهم للوصول إلى هذا المستوى المتميز من الإبداع، ووصفتهم بالكنوز التى لا تقدر بثمن.

وخلال اللقاء نصبت الدكتورة سحر السنباطى الأطفال سفراء للمجلس القومى للطفولة والأمومة و للمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوى والتى تراعاها السيدة انتصار السيسى قرينة السيد رئيس الجمهورية، كما وجهت بضرورة مشاركتهم فى كافة الفعاليات التى ينفذها المجلس.

وأكدت "السنباطي" على أن المجلس القومى للطفولة والأمومة يسعى إلى تمكين الطفل فى العديد من المجالات وأن محور تنمية المواهب والإبداع هو جوهر التنمية وجزء أصيل للتنمية البشرية وبناء الإنسان.

وجدير بالذكر أن الطفلة نورسين عمرو حصلت المركز الثالث على العالم فى لعبة الشطرنج عام 2024، كما حصلت على كاس مديرية التربية والتعليم بالغربية عامين على التوالى، وحصلت على المركز الأول فى بطولة دورى المدارس بمحافظة الغربية عام 2024.

وحصلت الطفلة فريدة سمير على جائزة الدولة للمبدع الصغير فى مجال التأليف المسرحى، كما تم تكريمها عدة مرات لتميزها فى الكتابة من وزارة التربية والتعليم، كما حصلت على جائزة المركز الأول بمسابقة أنا مصرى والتى أقامتها محافظة الجيزة، كما تم تعينها مراسلة لمجلة علاء الدين.

وتميز الطفل إياد محمود عياد فى مجالات المعلومات والخرائط الجغرافية وإعلام الدول وعواصمها حوال العالم، وحصل على عدة تكريمات لتميزه فى مجال المعلومات العامة كما حصل على المركز الأول فى مسابقة العباقرة بمدرسته.