شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عطية" مديرا لمديرية الزراعة بالبحيرة و"كامل السيد" لبورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

كلف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس حسني محمد عطية للقيام بأعمال مدير مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، والمهندس كامل السيد محمد بالقيام بأعمال مدير مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد.

يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لإعادة الهيكلة، وضخ الدماء الجديدة، لتولي المواقع القيادية وتطوير الأداء.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة تعتبر من أهم الوزارات في تاريخ الحياه المصرية المعاصرة خاصة أن الزراعة لا زالت تمثل أهم المصادر في الناتج القومي الإجمالى.