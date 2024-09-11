الارشيف / أخبار مصر

البابا تواضروس يبدأ عظته الأسبوعية فى الإسكندرية بالتهنئة بعيد النيروز

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يبدأ عظته الأسبوعية فى الإسكندرية بالتهنئة بعيد النيروز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت: بتول عصام

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 07:27 م

تذاع العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الآن على القنوات القبطية الفضائية ومن خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وبدأ البابا عظته بالتهنئة بعيد النيروز أو عيد رأس السنة القبطية الجديدة 1741.

وأكد البابا خلال عظته أن الخادم النيروزي لكي نطلق عليه خادم قبطي لا بد أن يكون على:

1- معرفة كاملة بالتقويم القبطي وشهوره وأعياده.
2- معرفة كاملة بالسنكسار وسير القديسين المختلفة.
3- معرفة كاملة بالقطمارس.

وكان قد صلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، قداس أول أيام السنة القبطية الجديدة (1641 للشهداء) في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي بالإسكندرية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements