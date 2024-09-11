قرار جديد بشأن استئناف مدير أعمال حلمي بكر على حكم حبسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

حددت محكمة الاستئناف جلسة 15 سبتمبر الجاري، أولى جلسات استئناف مدير أعمال حلمي بكر على حكم حبسة 3 سنوات و50 ألف جنيه كفالة، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.

وقررت محكمة جنح العجوزة، في وقت سابق، حبس مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر 3 سنوات و50 ألف جنيه كفالة، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المحامي سامح ثابت، وكيلًا عن الموسيقار الراحل حلمي بكر في بلاغه ضد مدير أعماله، والذي أكد أمام جهات التحقيق أن المشكو في حقه استغل مرض موكله للاستيلاء على أمواله.