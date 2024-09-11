قرار جديد ضد ممرض متهم بهتك عرض صغار داخل دار رعاية بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أصدرت جهات التحقيق، قرارًا بحبس ممرض متهم بهتك عرض صغار داخل دار رعاية بالبساتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما قررت جهات التحقيق، انتداب أحد خبراء إدارة المساعدات الفنية لتفريغ محتوى هاتف محمول وأجهزة تخزين لبيان عما إذا كان أي منهم يحوي مقاطع تتصل بالواقعة من عدمه.

كما أمرت بطلب تحريات مباحث إدارة رعاية الأحداث حول الواقعة، وظروفها وملابساتها، وكذلك انتداب لجنة من إدارة الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي للانتقال إلى الدار محل الواقعة لفحص سبل عيش النزلاء، وعما إذا كان يوجد ثمة مخالفات من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان المسئول عنها والتوصيات اللازمة لإخراج الأطفال من حالة الخطر.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص بتهمة التعدي على 4 أطفال من نزلاء جمعية رعاية للأيتام بالبساتين، وتصوير مقاطع فيديو لهم خلال ارتكاب جريمته.