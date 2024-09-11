تشريح جثة حامل قتلها زوجها بسبب تركها العمل بمنشأة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

بدأت نيابة حوادث غرب القاهرة، اليوم، التحقيق في واقعة مصرع سيدة حامل علي يد زوجها، بسبب خلافات بينهما.

وأمرت النيابة بعرض المجني عليها، على الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من ذلك.

كما أمرت بعرض المتهم على الطب الشرعي لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه، وطلبت صحيفته الجنائية.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمسرح الجريمة.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي بوجود قتيلة داخل شقتها بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وعلى الفور انقتلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة حامل في الشهر السابع مقتولة وبها إصابات بالرأس وجميع أنحاء الجسم.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها -يعمل في محل ملابس-، ونشبت بينه وبين زوجته مشاجرة بسبب تركها للعمل قام خلالها بالتعدي عليها بالضرب وهشم رأسها، وألقي القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.