تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية "ولاية الدلتا الإرهابية" لـ22 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- صابر المحلاوي:

أعلنت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، عن تأجيل أولى جلسات محاكمة 9 متهمين من العناصر الخطرة المنتمية للجماعات الإرهابية في القضية رقم 379 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ"ولاية الدلتا الإرهابية"، إلى جلسة 22 سبتمبر الجاري.

ترأس الجلسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، وشارك في عضويتها المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر، وأمانة سر محمد هلال.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بتولي قيادة جماعة إرهابية تسعى لاستخدام العنف والتهديد لإخلال النظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بالإضافة إلى تهديد الأفراد وإلقاء الرعب بينهم، مما يهدد السلام الاجتماعي والأمن القومي.