لا مساس بحصة مصر.. توضيح عاجل من "مدبولي" بشأن منجم السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الأنباء المتداولة بشأن الصفقة التي مُنحت بموجبها شركة "أنجلو جولد أشانتي" السيطرة على منجم السكري في مصر.

وقال "مدبولي"، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه تم تدشين صفقة اتفاق تمت بين شركتين مؤخرًا بشأن منجم السكري، ويتضمن هذا الاتفاق حقوق الدولة المصرية بشكل كامل، والحصة الخاصة بها.

ووافقت شركة "أنجلو جولد أشانتي" العالمية، أمس الثلاثاء، على شراء شركة "سنتامين" في صفقة تقدر قيمتها بنحو 1.9 مليار جنيه إسترليني أي نحو2.5 مليار دولار، مع فرض "أنجلو جولد" سيطرتها على منجم السكري في مصر، بحسب "بلومبرج الشرق".

ويُنظر إلى منجم السكري منذ فترة طويلة على أنه أحد أفضل مناجم الذهب في العالم.

وأضاف مدبولي أن مصر تأخذ حصتها بانتظام تام، مشددًا على أنه "لا يحدث أي نوع من النقاش أو الجدل بشأن ذلك".

وتابع رئيس الوزراء: "إذا ثبت صحة ذلك، سيكون هناك استثمار أكبر داخل المنجم، وبالتالي زيادة حصة مصر"، مضيفا: "في نفس الوقت، نظرًا لأن هذا الاتفاق أو الخبر يتعلق بشركتين، إحداهما لها حصتها في المنجم، فإن وزارة البترول تتواصل مع الشركة لبيان كافة التفاصيل".

وأوضح رئيس الحكومة أنه "سيصدر بيان من وزارة البترول يوضح كل شيء، وحصة مصر لا مساس بها".