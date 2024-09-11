شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يظهر بجانب هاريس وبايدن فى إحياء ذكرى 11 سبتمبر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الرئيس الأمريكى جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب والسناتور جيه دى فانس ، اليوم الأربعاء، بالذكرى السنوية الثالثة والعشرين لهجمات 11 سبتمبر.

ويتواجد الزعماء الأربعة فى نيويورك يوم الأربعاء لحضور حفل تذكارى فى جراوند زيرو فى مانهاتن.

وتصافح ترامب وهاريس، بعد ساعات فقط من أول لقاء شخصى لهما فى المناظرة الرئاسية ليلة الثلاثاء، قبل الاحتفالات التذكارية الرسمية بعد أن استدار هاريس نحو ترامب ومد كلاهما يده. لا يبدو أن فانس وهاريس يتفاعلان.

وسيسافر هاريس وبايدن بعد ذلك إلى شانكسفيل بولاية بنسلفانيا للمشاركة فى حفل وضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للرحلة 93، وفقًا لجدول البيت الأبيض.

وفى وقت لاحق من بعد الظهر، سيتوجه كلاهما إلى البنتاغون فى أرلينغتون، فيرجينيا، لحضور حفل آخر لوضع إكليل من الزهور.

وسيسافر ترامب أيضًا بشكل منفصل إلى شانكسفيل فى وقت لاحق يوم الأربعاء، وفقًا لمصدر مطلع على خططه.

وسيحضر أيضًا حاكم ولاية مينيسوتا تيم فالز، المرشح الديمقراطى لمنصب نائب الرئيس، حدثًا لإحياء الذكرى.

ولم يذكر مكتبه المكان الذى سيقام فيه الحدث.

فى حين أن المرشحين فى الحملات الانتخابية النشطة فى السنوات الماضية تجنبوا تقليديًا السياسة فى ذكرى الهجمات، فإن دورة الحملة هذه تتميز بسميتها ويبقى أن نرى كيف وما إذا كانت كل حملة ستشارك فى السياسة يوم الأربعاء.

قُتل ما يقرب من 3000 شخص عندما اختطف إرهابيون أربع طائرات تجارية فى 11 سبتمبر 2001.

واصطدمت طائرتان بكل من البرجين التوأمين لمركز التجارة العالمى فى مانهاتن السفلى، واصطدمت طائرة أخرى بمبنى البنتاجون، وتحطمت الطائرة الرابعة فى حقل فى ريف بنسلفانيا بعد أن حاول الركاب إحباط عملية الاختطاف.

وفى العام الماضي، احتفل بايدن بالذكرى الثانية والعشرين لتأسيسه بحفل شارك فيه أعضاء الخدمة الأمريكية فى ألاسكا.