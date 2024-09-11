شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد.. استمرار الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غد، الخميس، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، مع وجود أتربة عالقة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.

ومتوقع غدا فرص ضعيفة لسقوط أمطار قد تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الخميس: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.