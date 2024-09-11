شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نتفاوض مع كبرى شركات الطاقة فى الصين لإنشاء مصانع جديدة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن التبادل التجارى بين مصر وتركيا هام ومتوازن، مستعرضا نتائج زيارته للصين وتوقيع 6 عقود بإجمالى 1.6 مليار دولار، بالإضافة إلى التفاوض مع كبرى شركات الطاقة فى الصين لإنشاء مصانع جديدة في مصر.

وأوضح أن هناك مجموعة من التسهيلات الضريبية، موجها التهنئة للشعب المصرى، بمناسبة المولد النبوى الشريف.

ووجه رئيس مجلس الوزراء التهنئة لأبطال الألعاب البارالمبية، قائلا: "بشكرهم نيابة عن الشعب المصرى لأنهم رفعوا اسم مصر عاليا".