شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات الدورة الثالثة عشرة لاجتماعات اللجنة المصرية الكويتية المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الثالثة عشرة للجنة المصرية الكويتية المشتركة المصرية بالقاهرة ، وذلك بانعقاد اجتماعات كبار المسؤولين من الجانبين.

وترأس الوفد المصري المشارك في الاجتماعات السفير الدكتور محمد البدري مساعد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج للشئون العربية فيما ترأس السفير أحمد عبدالرحمن البكر مساعد وزير الخارجية لشئون الوطن العربي بالخارجية الكويتية الجانب الكويتي.

وحضر الاجتماعات السفير أسامة شلتوت سفير جمهورية مصر العربية في الكويت، والسفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج - في بيان لها - أنه تم خلال الاجتماعات مناقشة سبل تطويرالتعاون بين البلدين ومراجعة عدد من مشاريع اتفاقيات التفاهم بين الجانبين تمهيداً لعرضها على وزيري خارجية البلدين لإقرارها والتوقيع عليها خلال أعمال الشق الوزاري للجنة والمقرر غدا الخميس.