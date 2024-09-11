شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض 4 درجات بحرارة الجو بداية من السبت واستمرار ارتفاع الرطوبة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4:3 درجات اعتباراً من السبت 14 سبتمبر مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

ويشهد، اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4: 5 درجة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، مع وجود أتربة عالقة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 28، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 26، ومطروح العظمى 34 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29.