شكرا لقرائتكم خبر عن احترام الأديان وحرية المعتقد ورشة عمل للطلاب الوافدين بالأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد الجندى، عميد كلية الدعوة الإسلامية، بـ جامعة الأزهر بالقاهرة، إن وثيقة المدينة هى أعظم الوثائق الإسلامية التى رسخت مفهوم البر والقسط فى التعامل مع الآخر، وكانت تلك الوثيقة نقطة انطلاق لعدة حقوق كفلها الإسلام لغير المسلمين، فى صورة تسامحية ترسخ مفهوم المواطنة باتساع شديد، ليستوعب غير المسلمين، على الأساس الإنسانى.

جاء ذلك خلال ورشة عمل "احترام ممارسة الأديان وحرية المعتقد"، فى ختام فعاليات سلسلة من ورش العمل، التى عقدتها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر على مدار شهر كامل، بمقرها الرئيس بالقاهرة، لعدد من الطلاب الوافدين، من مختلف الجنسيات.

وأكد عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، أنه في ظل التشريع الإسلامي حظي الآخر بحقوقه كاملة، تحت ظلال الأخلاق الإسلامية، بما لم يمنحه له أي قانون في أي بلد آخر، فكفل الإسلام حق الأمن لغير المسلمين على أساس إنسانيتهم، وحياتهم مع المسلمين في وطن واحد، وقد شدد الإسلام العقوبة على من روعهم، أو أراق دمهم، أو بغى عليهم، طالما كانوا معاهدين، ووجه الإسلام أعظم دعوة في تاريخ البشر إلى احترام خصوصية الآخر، مشددا على عدم إكراهه في الدين، وقد جمع الإسلام في أسس المعاملة كل أطراف الحسن والأدب.

وفي الختام أوصى الطلاب الوافدين أن يكونوا قدوة في تعاملاتهم مع الآخرين في بلدانهم، وأن تكون الدعوة إلى الإسلام، بمكارم الأخلاق، والموعظة الحسنة.