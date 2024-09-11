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تعيين وكلاء جدد لكلية طب الأسنان فى جامعة عين شمس

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 03:02 م

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قراراً بتعيين  الدكتورة ولاء محمد حامد وكيلاً لكلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتبارا من 2024 /9 /9 ولمدة ثلاث سنوات.

كما أصدر رئيس جامعة عين شمس قراراً بتعيين الدكتورة ريهام مجدى محمد أمين أمام وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب اعتبارا من 2024/9/9 ولمدة ثلاث سنوات.

 

الدكتورة ريهام مجدى محمد أمين أمام وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب
الدكتورة ريهام مجدى محمد أمين أمام وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب

 

الدكتورة ولاء محمد حامد وكيلاً لكلية طب الأسنان
الدكتورة ولاء محمد حامد وكيلاً لكلية طب الأسنان

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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