وزير المالية: توحيد المعاملة بين المأموريات والمناطق.. وإطلاق نظام المقاصة المركزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن مجموعة التسهيلات الضريبية التي سيتم تقديمها تشمل توحيد المعاملة بين جميع المأموريات والمناطق.

وأضاف "كجوك"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة: "لن يكون من الضروري أن ينقل الشخص مصنعًا أو ملفه من مكان إلى آخر بسبب اختلاف المعاملات. سنعمل على توحيد كل هذه الأمور بأدلة واضحة تخاطب الجميع بيسر وسهولة وتضمن حقوق الجميع. سنوفر أماكن لدعم تنفيذ هذا الأمر بحيث يستطيع المستثمر التواصل مع فريقه."

وتابع: "نتحدث عن ضرورة توفير سيولة كبيرة للشركات حتى تتمكن من التعامل مع التحديات والنمو."

وأكمل وزير المالية: "نطلق نظام المقاصة المركزي، وفكرته تكمن في كيفية تسوية المبالغ المستحقة، إذ قد يكون لدى الممول مبلغ مستحق لدى مصلحة الضرائب وعليه مبلغ آخر لمصلحة ضرائب أخرى، بالإضافة إلى مستحقات لدى الجمارك، وبالتالي سنسمح له بتسوية هذه المبالغ بحيث يستطيع الاستفادة من الأموال المتاحة لديه."