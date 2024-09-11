آخرة اللعب جثة.. نهاية مروعة لطفل ليبي في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي طفل ليبي مصرعه إثر اختلال توازنه وسقوطه من الطابق الحادي عشر بمدينة نصر.

مأمور قسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور عبى جثة طفل بجوار مطعم آخر ساعة.

رئيس المباحث الجنائية للقطاع وجه ضباطه بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ والوقوف على ملابساته.

تبين بالفحص أنه في أثناء لهو طفل ليبي الجنسية بشرفة شقة اختل توازنه وسقط من أعلى جثة هامدة.

بسؤال والده أيد صحة التحريات وتحرر محضر بالواقعة وأحاله مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.