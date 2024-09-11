حامل في توأم.. عاطل ينهي حياة زوجته بطريقة بشعة بمنشأة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد حي منشأة ناصر جريمة قتل مؤسفة أنهى فيها رجل حياة زوجته الحامل بسبب مروره بضائقة نفسية بعد فصله من عمله.

مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوجود جثة قتيلة داخل شقة بدائرة القسم.

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن المجني عليها حامل في توأم الشهر السادس، نشبت مشادة كلامية بينها وبين زوجها.

الزوج اعتدى على زوجته بسلاح أبيض محدثا إصابتها بجرح قطعي بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم فسقطت قتيلة.

بتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم واعترف بارتكاب الجريمة بعد تركه للعمل بمحل ملابس.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتشريح وتحرر محضر بالواقعة.