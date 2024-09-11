شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية من الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية اليوم الأربعاء، من كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي بالإسكندرية في الساعة 7 مساء.

ومن المقرر أن تذاع العظة من خلال القنوات القبطية الفضائية، ومن خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وكان قد صلى قداسة البابا صباح اليوم قداس أول أيام السنة القبطية الجديدة (1741 للشهداء) في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي بالإسكندرية، وذكر أن الكنيسة تحتفل ببداية السنة القبطية أو التقويم القبطي أو سنة الشهداء في العام الجديد 1739، حيث يعتبر من الأعياد الثابتة في الكنيسة بداية شهر توت، مؤكدا أن الكنائس سوف تحتفل بهذا العام لمدة 17 يوما حتى عيد الصليب، فالكنائس تسعتد له من خلال سهرة تسبحة.