شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة عين شمس تعلن مواعيد التقديم والأوراق المطلوبة للطلاب الجدد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت: بتول عصامالأربعاء، 11 سبتمبر 2024 02:19 م
أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس مواعيد التقديم بالكلية والأوراق المطلوبة للطلاب الجدد (انتظام – انتساب) للعام الجامعى 2024 / 2025، بدءا من يوم الاثنين الموافق 16/9 حتى الخميس 19/9، لتقديم ملفات الطلاب وإجراء الكشف الطبى.
وأكدت الكلية ضرورة الالتزام بالحضور فى المواعيد المقررة حسب الترتيب الأبجدى، لمنع التكدس والتزاحم بين الطلاب، وجاءت المواعيد كالتالى..
- الاثنين 16/9: من (أ) إلى (ج).
- الثلاثاء 17/9: من (ح) إلى (ص).
- الأربعاء 18/9: من (ض) إلى (ل).
- الخميس 19/9: من (م) إلى (ي).
- طباعة استمارة البيانات الأساسية وملء البيانات بمعرفة الطالب (مرفق) .
- طباعة الإقرار وملء بياناته والتوقيع عليه (مرفق) .
- طباعة النموذج الخاص بالكشف الطبي مع ملء خانة الاسم ورقم الموبايل والرقم القومي والعنوان فقط (مرفق) .
- أصل شهادة الثانوية العامة بالإضافة إلى 3 نسخ منها .
- أصل شهادة الميلاد (الكمبيوتر) بالإضافة إلى عدد 3 نسخ منها .
- 6 صور شخصية حديثة (4×6)، مدون عليها اسم الطالب.
- بطاقة الترشيح الصادرة للطالب بالقبول في كلية التجارة جامعة عين شمس بالإضافة إلى عدد 4 نسخ منها .
- نموذجي (2 جند، 6 جند ) للطلاب الذكور فقط.
- 3 نسخ لبطاقة الرقم القومي للطالب.
- 3 نسخ لبطاقة القومي لولي أمر الطالب.
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