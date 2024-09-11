شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة عين شمس تعلن مواعيد التقديم والأوراق المطلوبة للطلاب الجدد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس مواعيد التقديم بالكلية والأوراق المطلوبة للطلاب الجدد (انتظام – انتساب) للعام الجامعى 2024 / 2025، بدءا من يوم الاثنين الموافق 16/9 حتى الخميس 19/9، لتقديم ملفات الطلاب وإجراء الكشف الطبى.

وأكدت الكلية ضرورة الالتزام بالحضور فى المواعيد المقررة حسب الترتيب الأبجدى، لمنع التكدس والتزاحم بين الطلاب، وجاءت المواعيد كالتالى..

- الاثنين 16/9: من (أ) إلى (ج).

- الثلاثاء 17/9: من (ح) إلى (ص).

- الأربعاء 18/9: من (ض) إلى (ل).

- الخميس 19/9: من (م) إلى (ي).

الأوراق المطلوبة للطلاب الجدد

- طباعة استمارة البيانات الأساسية وملء البيانات بمعرفة الطالب (مرفق) .

- طباعة الإقرار وملء بياناته والتوقيع عليه (مرفق) .

- طباعة النموذج الخاص بالكشف الطبي مع ملء خانة الاسم ورقم الموبايل والرقم القومي والعنوان فقط (مرفق) .

- أصل شهادة الثانوية العامة بالإضافة إلى 3 نسخ منها .

- أصل شهادة الميلاد (الكمبيوتر) بالإضافة إلى عدد 3 نسخ منها .

- 6 صور شخصية حديثة (4×6)، مدون عليها اسم الطالب.

- بطاقة الترشيح الصادرة للطالب بالقبول في كلية التجارة جامعة عين شمس بالإضافة إلى عدد 4 نسخ منها .

- نموذجي (2 جند، 6 جند ) للطلاب الذكور فقط.

- 3 نسخ لبطاقة الرقم القومي للطالب.

- 3 نسخ لبطاقة القومي لولي أمر الطالب.