شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم والتى تتضمن النقاط التالية:
1- التدخين
2- نقص المناعة
3- التوتر
4- الاصابة بفيروس الورم الحليمى
5- الزواج فى سن مبكرة أقل من 17 عاما
ونصحت وزارة الصحة والسكان بضرورة الكشف والمتابعة والعلاج حال الكشف عن أى اصابة بالمرض ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية.
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