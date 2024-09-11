شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأرز والسكر وزيت الطعام بمعرض السلع الغذائية لوزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة على توفير السلع الغذائية بمعرض الشركة بمنطقة السواح بأسعار مخفضة كذلك توفير منتجات اللحوم والدواجن.

طرح سكر زنة 1 كيلو بسعر 27 جنيهًا.

أرز زنة 1 كيلو بسعر 25 جنيها.

أرز عريض الحبة زنة 1 كيلو بسعر 29 جنيها.

كما يوجد ارز عريض الحبة زنة 1 كيلو بسعر 25 جنيها.

وأرز نسبة كسر 5% بسعر 26 جنيه بدلا من 30 جنيها.

زيت طعام خليط زنة 800 مل بسعر 40 جنيهًا.

زيت خليط زنة 1 لتر بسعر 50 جنيهًا بدلا من 70 جنيهًا.

زيت ذرة زنة 1 لتر بسعر 84 جنيها.