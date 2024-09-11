شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنظم معرضا بالحى العاشر لتوفير الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عن إقامة المحافظة معرض " بازار القاهرة " بـ مجمع السوق الحضارى بالحى العاشر بمدينة نصر فى الفترة من 15 -21 سبتمبر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء ، وتخفيف العبء عن المواطنين ، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة خاصة مع قرب عودة الطلاب للمدارس والجامعات .

والمعرض الذى يعد الأكبر الذى تنظمه محافظة القاهرة سيقام على مساحة 1500 م بالسوق الملاصق لموقف زهراء مدينة نصر بالحى العاشر حتى يسهل وصول المواطنين إليه، ويضم الملابس والأحذية، ومستلزمات المدارس، والأدوات المكتبية، والزي المدرسى بأسعار مناسبة، وتخفيضات تصل إلى أكثر من 30 %.

وسيضم "بازار القاهرة" معرضًا للحرف اليدوية (الفخار ، الخزف، السجاد، وغيرها)، وسيكون المعرض فرصة للأسر لقضاء وقت ممتع أثناء التسوق حيث سيتم إقامة حفلات ترفيهية بالإضافة للتخفيضات.