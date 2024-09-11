شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثالثة.. أماكن متاحة بالكليات والمعاهد لطلاب علمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب التنسيق عن قائمة الأماكن الشاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة، وذلك بالنسبة لـ طلاب الشعبة العلمية، والتى تضم قائمة من الكليات والمعاهد العليا وهى:

المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج

العالى للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

الفنى التجارى ببور سعيد

التكنولوجى العالى إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان

ك.ت. فنى صناعى نجع حمادى بنين

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - ش إدارة أعمال

الفنى التجارى بدمياط

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

تربية العريش رياضة

معهد رايه العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

معهد رايه العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية

معهد عالى قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

معهد عالى خدمة اجتماعية بكفر صقر شرقية

تربية رياضية بنات الوادى الجديد

المعهد العالى للعلوم الإدارية بأوسيم جيزة

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

الفنى التجارى بالعريش

معهد أكتوبر العالى للاقتصاد

الجزيرة العالى شعبة تجارة المقطم

تربية رياضية بنات سوهاج

المعهد التكنولوجى العالى ببنى سويف

ش.مطاعم فنى سياحة قنا

معهد الوادى العالى للعلوم الإدارية قسم تسويق وإدارة أعمال

العالى النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحى مصر جديده

تربية مطروح رياضه

المعهد العالى للعلوم الإدارية باوسيم

الفراعنة العالى إدارة أعمال

الفنى التجارى بقنا

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

المدينة العالى للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم

عالى خدمة اجتماعية أسوان فرع قنا

الفنى للفنادق المطرية

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

المدينة العالى للغات الدولية بشبرامنت

العبور العالى ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة

ك.ت. فنى لمواد البناء حلوان

ك.ت. فنى صناعى بور سعيد

المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

المعهد التتكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا

تربية رياضية بنات أسيوط

العالى سياحه وفنادق 6 أكتوبر

معهد الوادى العالى للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات

النيل العالى للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

ك.ت. فنى صناعى أسوان

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

الفنى للخدمة الاجتماعية بقنا

العالى للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

معهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة أعمال)

تربية رياضية بنات مدينة السادات

معهد عالى تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات

الجزيرة العالى للاتصال والإعلام بالمقطم

تربية رياضية بنين السويس

ك.ت. فنى صناعى المحله الكبرى

المعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة

العالى تسويق شعبة تسويق تجمع أول

تربية رياضية بنين الوادى الجديد

المعهد العالى لتكنولوجيا النقل وردان - الجيزة

تربية رياضية بنين العريش

تربية مدينة السادات رياضة

القاهرة العالى إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول

المعهد العالى للإدارة بالمحله الكبرى (شعبة محاسبة - إدارة أعمال - نظم معلومات)

تربية رياضية بنات العريش

الفراعنة العالى لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

العالى خدمة اجتماعية أسوان

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس (تجارة إنجليزى

الفنى التجارى بأسوان

الفنى التجارى بدمنهور

الفنى التجارى بالزقازيق

تربية الوادى الجديد رياضة

المدينة العالى للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

تربية رياضية بنين مطروح

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

تربية أسوان رياضة

العالى للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية

أكاديمية بأخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6أكتوبر

معهد الألسن العالى شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

العالى دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنات الفيوم

المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية طالبات

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

العالى للسياحه والفنادق و إرشاد السياحى بأبى قير

تربية رياضية بنات بور سعيد

المعهد العالى للعلوم الإدارية بالعباسة - الشرقية

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

العالى للسياحة والفنادق بالأقصر إيجوث

العالى للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث

العالى للعلوم الإداريه 6 أكتوبر

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

المعهد المصرى لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

التكنولوجى العالى للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه

العالى سياحه وفنادق بالإسماعيلية

العالى للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

ك.ت. فنى صناعى قنا

العبور العالى ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

العالى تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

القاهرة العالى لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

تربية رياضية بنات أسوان

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم إدارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

الجزيرة العالى حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم

العالى للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

ك.ت. فنى صناعى بنها

تربية رياضية بنين أسوان

العالى حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

العالى للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

المعهد العالى للعلوم التجاريه بالمحله الكبرى

تربية نوعية مطروح

العالى سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية

الفنى التجارى بالروضه

ك.ت. فنى رى وصرف ومساحه قنا

الفنى التجارى بأسيوط

العالى للدراسات النوعية واللغات جيزه

العالى قاهرة سياحة وفنادق مقطم

العالى للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الالى بالتجمع الأول (شعبة نظم)

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

العالى للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

رأس البر العالى للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

تربية رياضية بنين أسيوط

العالى للدراسات الادبية كنج مريوط

تربية الفيوم رياضة

سيناء العالى للدراسات النوعية بالعريش

تربية رياضية بنات الزقازيق

العالى للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

ع.كندى تكنو.إعلام ت.خامس

معهد الألسن العالى بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

الفنى للفنادق الإسكندرية

الفنى الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

العالى ترميم الآثار بأبى قير

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال)

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

سياحة وفنادق جنوب الوادى فرع الغردقة

المعهد العالى للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة

تربية رياضية بنات المنيا

معهد المستقبل العالى للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال

تربية نوعية سوهاج

تربية رياضية بنات طنطا

معهد الوادى العالى للعلوم الإدارية قسم محاسبة

العالى للإعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر

العالى إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

المعهد العالى للغات بأسوان

العالى دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

معهد الألسن العالى بمدينة نصر شعبة(إدارة - محاسبة - تجارة خارجية)

معهد المنيا العالى للغات

الفنى التجارى بسوهاج

خدمة اجتماعية الفيوم

أكاديمية أخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي

تربية سوهاج رياضة

تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

تربية رياضية بنات الإسكندرية

تربية كفر الشيخ رياضة

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

طيبة العالى نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

التكنولوجيا والتعليم الصناعى السويس

تربية رياضية بنين كفر الشيخ

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الالى بالتجمع الأول (شعبة إدارة)

العالى للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

تربية (طفولة) العريش

العالى للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

المعهد المصرى لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

تربية رياضية بنين بور سعيد

تربية بنى سويف رياضة

تربية المنيا رياضة

تربية رياضية بنين المنصورة

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش(نظم معلومات)

المعهد العالى للعلوم الإدارية بجناكليس – البحيرة

التكنولوجيا والتعليم الصناعى سوهاج

تربية نوعية أسوان

تربية موسيقية حلوان

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش(مآلية)

المعهد العالى لنظم التجارة الإلكترونية سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الإلكترونية))

تربية رياضية بنين مدينة السادات

معهد عالى طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الالى بالتجمع الأول (شعبة التسويق)

المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (إدارة أعمال-محاسبة)

تربية رياضية بنين بنى سويف

المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية

معهد طيبة العالى شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات

الدلتا العالى خدمة اجتماعية المنصوره

الفنى التجارى بالمنصوره

تربية (طفولة) أسوان

معهد عالى حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

معهد المستقبل العالى للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

تربية رياضية بنات السويس

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

المعهد التكنولوجى العالى بهليوبوليس الجديدة

العالى خدمة اجتماعية بور سعيد

معهد عالى تعاون زراعى وإرشاد أسيوط بمصروفات

معهد عالى خدمة اجتماعية دمنهور بمصروفات

العالى خدمة اجتماعية بنها

الفراعنة العالى شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات

معهد تكنولوجى العالى للعلوم المآلية والإدارية بسوهاج شعبة نظم ومحاسبة وتمويل دولى ومنشات مآلية عربى وE

المعهد العالى للعلوم الإدارية بسوهاج

المعهد العالى للعلوم الإدارية ببنى سويف

تربية رياضية بنين سوهاج

تربية طفولة مبكرة مطروح

التكنولوجى العالى للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم اثار

السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات

تربية الأقصر رياضه

المعهد الكندى العالى للإدارة 6 أكتوبر

معهد فنى صحى رياضه الوادى الجديد

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلى جامعة الفيوم

معهد العجمى العالى للعلوم الإدارية

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان

المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج

المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا

تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان

تربية فنية المنيا

العالى لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 أكتوبر رياضة

معهد عالى خدمة اجتماعية كفرالشيخ بمصروفات

المعهد العالى للغات بالمنصورة

العالى للغات بمصر جديده

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية نوعية المنيا

تربية رياضية بنين المنيا

معهد عالى دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات

معهد عالى خدمة اجتماعية إسكندرية بمصروفات

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب

تربية طفولة مبكرة القاهرة

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد وإدارة ومحاسبة

معهد عالى تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات

المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية

معهد الجيزة العالى للعلوم الإدارية بطموه جيزة

تربية رياضية بنات بنها

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

عالى دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

تربية (طفولة) جنوب الوادى بالغردقة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية

تربية رياضية بنات دمياط

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية

تربية جنوب الوادى رياضة بالغردقة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية

معهد المستقبل العالى للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب

تربية (طفولة) عين شمس

الفنى التجارى بالمطرية

الفنى التجارى بالإسكندرية

تربية نوعية المنصورة

النيل العالى للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

مصر العالى بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

معهد عالى حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة

تربية نوعية دمياط

تربية (طفولة) الوادى الجديد

اقتصاد منزلى العريش

تربية (طفولة) جنوب الوادي

تربية (طفولة) سوهاج

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال

عالى طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

عالى إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ

تربية (طفولة) السويس

تربية نوعية الفيوم

العالى للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

تربية (طفولة) دمنهور

عالى علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

العالى للغات 6 أكتوبر

العالى إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

العالى لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 أكتوبر

طيبة العالى بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالى شعبة إدارة أعمال ومحاسبة المعادى

العالى حاسبات و نظم تجمع أول

معهد عالى تعاون زراعى شعبة تسويق دولى شبرا الخيمة

معهد عالى تعاون زراعى شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة

مصر العالى شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات

ع.دولى إعلام مدينةالشروق

تربية نوعية كفر الشيخ

العالى للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

القاهرة العالى (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول

تربية (تعليم ابتدائي) بنى سويف

التكنولوجى العالى 10 رمضان إدارة أعمال

اقتصاد منزلى حلوان

ك.ت. فنى صناعى بئرالعبد شمال سيناء

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال

تربية رياضية بنين بنها

تربية نوعية بنها

تربية طفولة مبكرة الفيوم

العالى الكندى تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

معهد عالى علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر

العالى للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

تربية نوعية المنوفية بأشمون

تربية رياضية بنين الزقازيق

العالى للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

تربية نوعية الزقازيق

أكاديمية أخبار اليوم 6أكتوبر شعبة علوم حاسب

خدمة اجتماعية حلوان

تربية رياضية بنات المنصورة

الفنى لترميم الآثار بالأقصر

تربية طفولة مبكرة بور سعيد

تربية طفولة مبكرة أسيوط

تربية نوعية عين شمس

تربية (تعليم ابتدائي) العريش

خدمة اجتماعية أسيوط

معهد الجيزة العالى للعلوم الإدارية بطموه جيزة

تربية (تعليم ابتدائي) الوادى الجديد

تربية بور سعيد رياضة

اقتصاد منزلى بنات عين شمس

تربية نوعية الإسكندرية

تربية طفولة مبكرة بنى سويف

تربية رياضية بنين الإسكندرية

تربية رياضية بنين دمياط

تربية رياضية بنين حلوان

خدمة اجتماعية أسوان

تربية دمياط رياضة

تربية بنات عين شمس رياضة

تربية أسيوط رياضة

تربية طنطا رياضة

تربية المنصورة رياضة

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج

تربية جنوب الوادى رياضة

تربية دمنهور رياضة

تربية السويس رياضة

تربية نوعية القاهرة

تربية فنية حلوان بالزمالك

تربية (طفولة) الإسكندرية

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي

تربية نوعية جنوب الوادي

تربية طفولة مبكرة دمنهور

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم

تربية بنها رياضة

تربية طفولة مبكرة المنيا

معهد طيبة العالى شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات

العالى سياحة وفنادق الغردقة

الدلتا العالى للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

ك.ت. فنى رى وصرف ومساحه أسيوط

التكنولوجيا والتعليم الصناعى بنى سويف

تربية نوعية طنطا

تربية (طفولة) طنطا

تربية رياضية بنين طنطا

ك.ت. فنى صناعى سوهاج

ك.ت. فنى رى وصرف ومساحه المطرية

ك.ت. فنى صناعى شبرا

ك.ت. فنى صناعى قويسنا

تربية نوعية أسيوط

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادى بالغردقة

خدمة اجتماعية تنموية بنى سويف

تربية نوعية بور سعيد

المعهد العالى للعلوم التجارية بأبى قير

العالى الدولى للغات والترجمة تجمع خامس

العالى للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

تربية رياضية بنين جنوب الوادي

معهد عالى عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات

ك.ت. فنى صناعى المطرية

ك.ت. فنى صناعى الصحافه

ك.ت. فنى صناعى اسكندرية

ك.ت. فنى صناعى الزقازيق

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان

تربية رياضية بنات كفر الشيخ

القاهرة العالى لغات وترجمة فورية بالمقطم

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح

اقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم

عالى إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

عالى دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

ش.مطاعم فنى سياحة مطرية

ش.مطاعم فنى سياحة اسكندرية

عالى درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

العالى دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه

الفراعنة العالى سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

طيبة العالى شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

العالى للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

الفنى التجارى بالمحله الكبرى

معهد عالى سياحه وفنادق كنج مريوط

سيناء عالى سياحه وفنادق رأس سدر

المصرى العالى سياحه وفنادق بمصر الجديدة

تربية رياضية بنات بنى سويف

الفنى للفنادق بور سعيد

الفنى للفنادق قنا

العالى للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية

العالى تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالى خدمة اجتماعية 6 أكتوبر

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - ش محاسبة

معهد الوادى العالى للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

دراسات نوعية العريش

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بنى سويف

الفنى التجارى بشبرا

الفنى التجارى بطنطا

الفنى التجارى بقويسنا

الفنى التجارى ببنها

نظم معلومات إدارية قطامية

معهد رايه العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة المحاسبة

الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة

معهد عالى خدمة اجتماعية القاهرة بمصروفات

العالى خدمة اجتماعية سوهاج

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية