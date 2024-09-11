شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تناشد المواطنين ارتداء غطاء الرأس وعدم التعرض للشمس والان مع تفاصيل الخبر

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مجموعة من النصائح الهامة للمواطنين تزامنا مع الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد وتصل ذروتها اليوم الأربعاء على أغلب الأنحاء.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وتجنب الوقوف تحت أشعة الشمس لفترات طويلة والاكثار من شرب السوائل، فضلا عن أهمية التواجد فى أماكن جيدة التهوية، وارتداء غطاء الرأس.

ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4: 5 درجة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، مع وجود أتربة عالقة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 28، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 26، ومطروح العظمى 34 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.