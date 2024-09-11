شكرا لقرائتكم خبر عن صور الأقمار الصناعية: تكاثر السحب على السلوم ومطروح والعلمين مصحوبا بأمطار والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه في ظل المتابعة المستمرة لـ حالة الطقس يشيرآخر تحديث لصور الأقمار الصناعية إلى تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من ( السلوم - مطروح - العلمين - الاسكندرية يصاحبها فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً وذلك خلال الساعات القادمة.

ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4: 5 درجة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، مع وجود أتربة عالقة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 28، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 26، ومطروح العظمى 34 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29.