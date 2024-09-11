شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد حى الأسمرات استعدادا للمؤتمر الحضرى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة يرافقه خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية، وممثلى منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، وخيسوس سالسيدو منسق المنتدى الحضري العالمى بالمقر الرئيسى لبرنامج ( الهابيتات ) UN Habitat مدينة الأسمرات لاختيار الاماكن التى تصلح لتنفيذ فراغات عامة بمنطقة الأسمرات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا المشروع يأتى ضمن استعدادات المحافظة بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضرية للمؤتمر الحضرى العالمى الذى ستستضيفه مصر فى الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر والذى يقام بالتنسيق بين وزارتى الإسكان، والتنمية المحلية.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن المشروع يهدف لعمل مساحات وفراغات عامة لقاطنى الأسمرات لإحداث أثر مستدام يسهم فى خلق حياة ثقافية، واجتماعية، وترفيهية بالمكان، وتخصيص أماكن للعب والترفيه مع مراعاة معايير الأمن والسلامة.

كما قام محافظ القاهرة بجولة تفقدية بمدينة الأسمرات لمتابعة توافر الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين بها شملت مجمع المخابز الذي ينتج مليون رغيف يوميًا.

وأكد محافظ القاهرة أن هناك متابعة دورية لكافة مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان الأسمرات وكافة المشروعات الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة.

رافق المحافظ فى جولته أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة.