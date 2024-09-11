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طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية..

- الطماطم 28.5 جنيه

البصل 10 جنيهات

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ25 جنيها

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ18 جنيها

- بطاطا 12 جنيها

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ22 جنيها

‏‎الباذنجان الأبيض بـ10 جنيهات

- الكوسة بـ25 جنيها

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس 10 جنيهات

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ18 جنيها

- ‏الفلفل الألوان بـ43 جنيها

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 8.5 جنيه

- الموز البلدي بـ25 جنيها

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