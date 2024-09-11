شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: لا نفرق بين أبطال البارالمبية والأولمبياد فى قيم الجوائز المالية والان مع تفاصيل الخبر

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا خاصا بأبطال البارالمبية، وأنه لا يوجد أي تفرقة بينهم وبين الأبطال الأولمبيين، مؤكدًا أن هناك مساواة في القيمة المالية بين الأولمبياد والبارالمبياد، وهناك توجيهات من القيادة السياسية بذلك.

وأوضح الوزير أن القيمة المالية للميدالية الذهبية هي 4 ملايين جنيه، والقيمة المالية للميدالية الفضية تبلغ 3 ملايين جنيه، أمّا القيمة المالية للميدالية البرونزية فهي 2 مليون جنيه.

وأشاد الوزير بنتائج البعثة المصرية التي شاركت في دورة الألعاب البارالمبية التي أُقيمت في باريس، مؤكدًا أن البعثة المصرية حققت نتائج جيدة.



اجتماع الحكومة الأسبوعى



اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى



اجتماع مجلس الوزراء



الاجتماع الأسبوعى لرئيس الوزراء (10)



الاجتماع الأسبوعى لرئيس الوزراء



الدكتور مصطفى مدبولى واشرف صبحى



جانب من اجتماع الحكومة