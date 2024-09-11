شكرا لقرائتكم خبر عن "حلق" أم سماعة سرية.. مجوهرات كامالا هاريس تشعل جدلا بعد مناظرة ترامب والان مع تفاصيل الخبر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو للمرشحة الديمقراطية في الانتخابات الأمريكية كامالا هاريس خلال المناظرة الرئاسية التى عقدت فجر اليوم الأربعاء مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب للحلق الذى كانت ترتديه نائبة بايدن ما أدى لإشعال الجدل حول نظريات المؤامرة، وفقا لموقع نيوز 18.

بعد وقت قصير من انتهاء مناظرة ترامب وهاريس بدأت مزاعم تنتشر على منصة اكس X تشير إلى أن أقراط هاريس ربما كانت جهازًا سريًا، ما أدى إلى مقارنتها بسماعة أذن مماثلة المظهر ظهرت في مقال تقنى، وأثار رواد مواقع التواصل الاجتماعى مزاعم بأن هذا القرط هو من الإصدارات التكنولوجية، وأنه يحتوى على سماعة أذن يمكن لحملتها التواصل معها خلال المناظرة، واستشهدوا بصور لسماعات أذن مماثلة لمواطنين أمريكيين آخرين، واصفين تلك الإدعاءات بأنها "غش".

وعلى الجانب الآخر، استبعد نشطاء ذلك، معتبرين أن هذه الحملة يقودها بعض الجمهوريين للتشويش على أداء هاريس أمام مرشحهم الرئيس السابق كما زعم بعض رواد التواصل أن بايدن استخدم الغش أيضا في عام 2020، عندما استعان بالعدسات اللاصقة خلال مناظرته آنذاك.

هاريس في المناظرة

قال أحد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى في منشور على X: "أعتقد أن كامالا قامت بعمل رائع الليلة في المناظرة ضد ترامب، الذي أعتقد أنه خطيب ومناظر عظيم بنفسه. لكن أقراطها أثارت اهتمامي كثيرًا. ربما لأنني تذكرت أقراطًا مماثلة المظهر من بعض المقالات التقنية حول سماعة أذن تبدو مثل الأقراط".

وتقدم العشرات من المستخدمين لدعم هذا الادعاء، قال مستخدم آخر: "يبدو أن كامالا كانت ترتدي سماعة أذن إنها ليست صورتي، لكن شخصًا ما وجد أن هذا تطابق قريب من قرط الميكروفون في وقت سابق. أشياء مجنونة إذا كانت صحيحة".