الارشيف / أخبار مصر

الرئيس السيسى: زيارة فرانك شتاينماير إضافة كبيرة للعلاقات المصرية الألمانية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: زيارة فرانك شتاينماير إضافة كبيرة للعلاقات المصرية الألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بنظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، قائلا: " أرحب بالرئيس الألماني ضيفا عزيزا على مصر كأول رئيس الماني يزور مصر منذ 25 عاما.

أضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك بقصر الاتحادية: زيارة الرئيس الألماني تمثل إضافة كبيرة للعلاقات المصرية الألمانية، مشيرا إلى ان ألمانيا أسهمت بشكل كبير في المشروعات القومية بمصر.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements