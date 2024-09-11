شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: زيارة فرانك شتاينماير إضافة كبيرة للعلاقات المصرية الألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بنظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، قائلا: " أرحب بالرئيس الألماني ضيفا عزيزا على مصر كأول رئيس الماني يزور مصر منذ 25 عاما.

أضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك بقصر الاتحادية: زيارة الرئيس الألماني تمثل إضافة كبيرة للعلاقات المصرية الألمانية، مشيرا إلى ان ألمانيا أسهمت بشكل كبير في المشروعات القومية بمصر.