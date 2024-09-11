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الحكومة توافق على قرار بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر

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شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على قرار بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 01:11 م

 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة، الموافق السادس من أكتوبر عام 2024 ميلادية.

اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى
اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى

 

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

 

الاجتماع الأسبوعى لرئيس الوزراء (10)
الاجتماع الأسبوعى لرئيس الوزراء (10)

 

الاجتماع الأسبوعى لرئيس الوزراء
الاجتماع الأسبوعى لرئيس الوزراء

 

الدكتور مصطفى مدبولى والمستشار محمود فوزى
الدكتور مصطفى مدبولى والمستشار محمود فوزى

 

الدكتور مصطفى مدبولى والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الأجتماعى
الدكتور مصطفى مدبولى والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الأجتماعى

 

جانب من اجتماع الحكومة
جانب من اجتماع الحكومة

 

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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