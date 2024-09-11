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فى الذكرى 23.. 12 صورة تعكس اللحظات الأولى لهجمات 11 سبتمبر فى أمريكا

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : رباب فتحى

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 12:28 م

استيقظ الأمريكيون يوم 11 سبتمبر 2001 على ما وصفته الخارجية الأمريكية أسوأ هجوم ضد الوطن في تاريخ الولايات المتحدة، حيث اصطدمت طائرتان ببرجي مركز التجارة العالمي فى نيويورك بينما اصطدمت طائرة ثالثة بالبنتاجون فى واشنطن، فى حين تحطمت طائرة ثالثة فى ولاية بنسلفانيا. 

ومثلت هجمات 11 سبتمبر التي أدت إلى مقتل 3 آلاف شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين وتسببت فى اندلاع حربين فى العراق وأفغانستان أدتا بدورهما إلى مقتل قرابة نصف مليون مدنى ، لحظة فاصلة فى السياسة الأمريكية والعالمية.

وإليكم أبرز صور تعكس اللحظات الأولى لـ هجمات 11 سبتمبر وتظهر مدى خطورتها:

آثار الهجوم على الأمريكيين المتواجدين فى مكان وقوع الهجمات
آثار الهجوم على الأمريكيين المتواجدين فى مكان وقوع الهجمات

 

أحداث 11 سبتمبر 2001
أحداث 11 سبتمبر 2001

 

السيارات المحترقة اثر الحادث
السيارات المحترقة اثر الحادث

 

 

الهجمات تظهر فى نيويورك
الهجمات تظهر فى نيويورك

 

الهجوم على البرج الثاني فى نيويورك
الهجوم على البرج الثاني فى نيويورك

 

جورج بوش لحظة تلقى الخبر
جورج بوش لحظة تلقى الخبر

 

ضحايا هجمات 11 سبتمبر
ضحايا هجمات 11 سبتمبر

 

لحظة اصطدام الطائرة بالبرج
لحظة اصطدام الطائرة بالبرج

 

محاولات إطفاء بعد الهجمات
محاولات إطفاء بعد الهجمات

 

موقع الهجمات
موقع الهجمات

 

هجمات 11 سبتمبر فى نيويورك
هجمات 11 سبتمبر فى نيويورك

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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