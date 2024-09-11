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شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب بالبلاد بصورة غير شرعية عاما إضافيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفىالأربعاء، 11 سبتمبر 2024 01:09 م
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء؛ بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، لمدة عام إضافي، وذلك في ضوء الضوابط والقواعد المنظمة لذلك المتضمنة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023.
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اجتماع مجلس الوزراء
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