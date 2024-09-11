شكرا لقرائتكم خبر عن سفير البرازيل بالقاهرة يؤكد دعم بلاده لعضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب السفير البرازيلى لدى القاهرة باولينى فرانكو دى كارفلو عن دعمه الكامل لحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، مؤكدا أن عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة يمثل حقا أصيلاً للفلسطينيين.

وأضاف، خلال كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية مع سفراء دول أمريكا اللاتينية، إن البرازيل تدعم حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، مؤكدا أن تاسيس الدولة الفلسطينية يمثل الضمان الوحيد لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ودعم الشرعية الدولية.



