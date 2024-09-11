شكرا لقرائتكم خبر عن طرح حلوى المولد بمعرض الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيضات 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح السلع الغذائية وأيضاً طرح حلوى المولد بتخفيضات 30% بمعرض الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالتزامن مع معرض "أهلا مدارس"، ويقام على مساحة 1000 متر حيث تضخ الوزارة ممثلة فى الشركة القابضة، نحو 3 آلاف طن من جميع السلع الغذائية والاستهلاكية التى يتم إنتاجها من خلال الشركات التابعة.

ويضم معرض الشركة القابضة للصناعات الغذائية منتجات الشركات التابعة لوزارة التموين "العامة لمخابز القاهرة الكبرى، تسويق الأرز، السكر والصناعات التكاملية، مضارب رشيد، الإسكندرية للزيوت والصابون، طنطا للزيوت والصابون، النيل للزيوت والمنظفات، مضارب البحيرة، مضارب الغربية، مضارب الدقهلية، أبو الهول المصرية للزيوت والمنظفات، المصرية للحوم والدواجن"

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد أنه يتم طرح السلع من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30%، كما تم الاتفاق مع محافظة القاهرة على إقامة معرض دائم فى معظم أحياء محافظة القاهرة.