شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ذروة الموجة شديدة الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن الموجة شديدة الحرارة التى تتعرض لها البلاد تصل ذروتها اليوم الأربعاء على كافة أنحاء الجمهورية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس اليوم يشهد مزيد من الارتفاع فى درجات الحرارة ومتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة ل 40 درجة .

ويشهد اليوم الأربعاء ، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4: 5 درجة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، مع وجود أتربة عالقة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 28، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 26، ومطروح العظمى 34 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29.