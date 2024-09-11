شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تستقبل وفدًا من المراجعين من هيئة سنتريور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت جامعة حلوان وفدًا من المراجعين من هيئة سنتريور، تكون الوفد من الدكتورة زينب جبارة واللواء عبد الجليل عليوة والدكتورة رانيا الصراف.

حضر اللقاء من جانب الجامعة نواب رئيس الجامعة وهم الدكتور حسام رفاعي والدكتور عماد أبو الدهب والدكتور وليد السروجي.

كما حضر ممثلو إدارة الجودة، وعلى رأسهم الدكتورة هناء محمد الحسيني، ممثل الإدارة العليا للجودة ومدير مركز ضمان الجودة، والدكتورة وسام درويش، مدير وحدة جودة النظم الإدارية، كما حضر اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت والأستاذة فريدة محمد هاشم، الامناء المساعدين.

كما شارك في اللقاء فريق الدعم الفني والتخطيط، متمثلاً في سماح عبد المنعم، مسؤول الدعم الفني والمتابعة والمراجعين الداخليين بوحدة جودة النظم الإدارية بالمركز.، وحضر اللقاء مجموعة من ممثلي الإدارات ومديري العموم ومرافقي الجودة من أعضاء الجهاز الإداري بالجامعة.

في بداية اللقاء، رحب الدكتور السيد قنديل بالمراجعين من هيئة سنتر يور، مؤكدًا أن جامعة حلوان تتواجد في أكثر من 15 موقعًا في مصر.

وأوضح أن الجامعة تضم ما يقارب 220 ألف طالب، وحوالي 7 الاف موظف، و5500 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة، 6 آلاف طالب وافد 20 ألف طالب دراسات عليا، كما أشار إلى وجود 22 كلية وثلاثة معاهد بالجامعة، وهي معهد فني تمريض، ومعهد إدارة المستشفيات، والمعهد القومي للملكية الفكرية.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تبذل جهدًا كبيرًا لتيسير الخدمات التي تقدمها. وأشار إلى أن هذا الاهتمام يأتي من منطلق تحقيق أسس واضحة للتقييم والتطوير المستمر لما تقدمه الجامعة من خدمات للمستفيدين داخل وخارج مجتمع الجامعة، وذلك لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وصولًا إلى تحقيق ثقة ورضا العملاء.

واشار الى ان نظام الجودة ليس مجرد نظام ورقي فقط بل انعكس على ممارسات فعلية على أرض الواقع فقد استطاعت الجامعة أن تحقق تحولاً رقميًا كبيرًا والقضاء على الأرشفة التقليدية والنظام الورقي.

كما أفادت الدكتورة هناء الحسيني مدير مركز ضمان الجودة وممثل الإدارة العليا للجودة أن الجامعة تمتلك كوادر إدارية متميزة ووحدة جودة إدارية فاعلة وعدد مؤهل من المراجعين الداخليين الذين يقومون بمهام المراجعة الداخلية للإدارات لمتابعة استمرارية تطبيق متطلبات مواصفة الآيزو في نظم الجودة الإدارية بشكل فعلي وملموس.

وقدمت الدكتورة وسام درويش عرضًا شاملًا تناول فيه ملخصًا لموقف إدارات الجامعة من تطبيق نظام الجودة الإدارية، مسلطة الضوء على مدى التطور الذي طرأ في هذا المجال. كما قدمت موجزًا عن أهم النتائج والإنجازات التي تحققت في إطار تطبيق هذا النظام. وأوضحت نظام الجودة الإدارية بالجامعة يتم تطبيقه وفقًا لأربع مراحل رئيسية، وهي التخطيط ووضع الأولويات، والتطبيق والتنفيذ، والقياس والتقويم، وأخيرًا المراجعة والتحسين.

وأكدت أن هذه المراحل تشكل إطارًا متكاملًا يضمن استمرارية تحسين الأداء الإداري وتطويره في مختلف قطاعات الجامعة، مما يسهم في تحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية ورفع كفاءة خدماتها المقدمة للمستفيدين.